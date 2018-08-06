У актера Александра Семчева было две жены и несколько внебрачных отношений. Трое сыновей от разных женщин – итог порчоных связей артиста. Правда, почти ни с кем из детей он знаться не хочет.

У актера Александра Семчева было две жены и несколько внебрачных отношений. Трое сыновей от разных женщин – итог порчоных связей артиста. Правда, почти ни с кем из детей он знаться не хочет.Старший сын Семчева 28-летний Павел Можинов и слышать не хочет про знаменитого отца. И оснований у него, кажется, достаточно. "С его мамой я познакомился, когда мне было 20 лет, на танцах, – рассказал Семчев. – Закрутился роман, скорее даже просто интрижка, по итогам которой девушка сообщила: "Я беременна!"Наталья Можинова думала сделать аборт, но Семчев и думать об этом запретил. А на пятом месяцев вдруг привез любовницу в своей матери и заорал, что ему "надоело играть роль мужа" и "надо стимулировать искусственные роды, чтобы избавиться от ребенка". А заодно и сообщил, что бросает Наталью.Но она не растерялась и посоветовала артисту в ответ "стимулировать свой половой член, чтобы детей не делал". "Я твердо решила, что рожу и воспитаю ребенка сама, – рассказала женщина. – И у меня получилось. Все это время Александр нам не помогал. Не дал ни рубля! И с ребенком тоже не виделся".Когда Павлу исполнилось 14 лет, он захотел посмотреть в глаза отцу-предателю. И пошел на спектакль Семчева, потом прошел за кулисы. Но контакта не случилось. "А а зачем мне это нужно? – кричал актер. – Мы – чужие люди. Мне было просто неинтересно!"В 2014-м году Семчева позвали в "Пусть говорят", чтобы тайно устроить свидание с сыном. Но артист прознал о коварном замысле редакторов и пулей вылетел из студии со словами: "Есть люди, с которыми неприятно видеться! Не нужен он мне! Я не хотел, чтобы он появлялся на свет. Он появился на свет против моей воли. Я его не люблю! Мне этот человек безразличен" "Получается, отец послал меня на всю страну. После этого я Семчева возненавидел! Я же не хотел от него ничего, кроме общения" – вздыхает сын артиста.Не знается Семчев и с Кириллом, сыном от первого брака. "Он причинил много боли мне и маме. Часто нас обижал и в конце-концов бросил, когда я был еще маленький" – цитирует Кирилла Семчева журнал "Тайны звезд".