В египетском Луксоре обнаружена новая статуя Сфинкса. По словам наччальника управления по делам памятников древности провинции Мухаммеда Абделя Азиза, статую нашли рабочие при ремонте дороги, соединяющей Карнакский и Луксорский храмы. Сфинкс находился под землей.

В египетском Луксоре обнаружена новая статуя Сфинкса. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу управления по делам памятников древности провинции Мухаммеда Абделя Азиза, статую нашли рабочие при ремонте дороги, соединяющей Карнакский и Луксорский храмы. Сфинкс находился под землей.По словам чиновника, статуя представляет собой льва с человеческим лицом, как и знаменитый Сфинкс в Гизе. Создать его распорядился четвертый фараон Четвертой династии Древнего царства (около 2500 года до нашей эры) Хефрен.Древний памятник пока не подняли на поверхность — ученые опасаются, что он получит повреждения из-за резких изменений климата.В конце прошлого гола в районе Луксора были обнаружены две гробницы эпохи XVIII династии фараонов древнего Египта с дорогостоящими погребальными коллекциями. Гробницам 3,5 тысячи лет, они принадлежат эпохе династии Тутмосидов.