Не выдержал ливня. В Суздале, в центре города обвалился новый мост через Каменку. Дождевая вода вымыла часть пешеходной дорожки моста. Теперь на её месте зияет провал. Это уже 2 случай обвала конструкции за лето, при том, что новому сооружению нет ещё и 2 месяцев. Кто ответит за аварию? Подробности у Валерии Саенко.

Не выдержал ливня. В Суздале, в центре города обвалился новый мост через Каменку. Дождевая вода вымыла часть пешеходной дорожки моста. Теперь на её месте зияет провал. Это уже 2 случай обвала конструкции за лето, при том, что новому сооружению нет ещё и 2 месяцев. Кто ответит за аварию? Подробности у Валерии Саенко.( г. Суздаль)-Круто! Полмоста, ещё 1 ливень, и он весь съедет абсолютно!Вперемешку с песком и бордюрным камнем в провале валяется даже фонарный столб. Картина на мосту через Каменку, как после бомбардировки. Но это - результат обычного ливня. Часть пешеходной дорожки смыло потоком воды. А ведь новому мосту в центре Суздаля еще нет и двух месяцев. Люди с ужасом ждут зимы. Перенесет ли конструкция перепады температуры? Ведь по всей насыпи уже пошли трещины.Павел Мальков, местный житель: "Там между асфальтом и подушкой, на чем этот плацдарм лежит, образовалась пустота, то есть в определенный момент может все это основание моста бетонное, а вот эта насыпная часть может просто подмыться и рухнуть. И не дай Бог приведет к какой-нибудь катастрофе, где будут ехать либо дети, либо туристы".По горячим следам на мосту проводят экстренное совещание. Областные госэксперты, проектировщики, подрядчики и чиновники пытаются найти виноватого в провале. Проектировщики уверяют: высота бордюра не соответствовала проектным точкам, поэтому большой поток воды обрушился именно на эту зону. Представитель подрядчика парирует: да здесь не хватает ливневок.-Вы говорите, есть ещё где-то здесь ливневая канализация?- Да, два дренажных колодца.- Я думаю, что это слишком большой объём воды, чтобы уйти вот оттуда, любой ливень - это будет здесь уже море, и пойдёт через край.С другой стороны моста ещё 1 провал. Здесь тоже обвалилась насыпь, правда, обошлось уже без обрушения асфальта.Сергей Сахаров, глава администрации г. Суздаля: - Если говорить с той стороны, где произошло точно такое же обрушение, там бордюры в уровень. Он соответствует проектным отметкам.Эксперты: - Там другая причина, там просто не подведен правильно тротуар.В итоге, обходить аварийный участок дороги людям приходится прямо по проезжей части. А ведь новый мост через Каменку обошёлся властям в 73 миллиона рублей. 95% этих денег пришли из областного бюджета. Люди недоумевают, за что власти отдали такие деньги? Проект моста абсолютно типовой. А сама конструкция не выдерживает обычных дождей. Городские власти отвечают: претензии есть и к подрядчикам, и к проектировщикам.Сергей Сахаров, глава администрации г. Суздаля: "Мы начали оспаривать само качество работ ещё в июне месяце. До сих пор мост не принят в эксплуатацию. Водоотводов на сегодняшний день проектом не предусмотрено. Это специальная задача, поскольку не просто отвести воду в реку, она должна идти только через специальные очистные сооружения".Сейчас устранять следы аварии подрядчик, а это частная компания из Нижнего Новгорода, будет за свой счёт. Но муниципальные власти настаивают на масштабной переделке конструкции. Сюда, по мнению чиновников, необходимо вмонтировать ливневку. Ну, а проверять работу строителей, теперь придется ещё и надзорным органам. Администрация Суздаля уже обратилась в межрайонную прокуратуру.