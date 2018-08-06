В начале августа в городе Гусеве Калининградской области на площадке инновационного кластера GS Group прошло первое заседание Совета по развитию цифровой экономики, созданного при Совете Федерации. В центре внимания участников оказался один из наиболее актуальных вопросов современности – каким образом российские регионы, с учетом специфики каждого из них, могут стать локомотивами цифровой трансформации.

В начале августа в городе Гусеве Калининградской области на площадке инновационного кластера GS Group прошло первое заседание Совета по развитию цифровой экономики, созданного при Совете Федерации. В центре внимания участников оказался один из наиболее актуальных вопросов современности – каким образом российские регионы, с учетом специфики каждого из них, могут стать локомотивами цифровой трансформации.Для достижения поставленной цели одинаково важны,скажем, сельское хозяйство и тяжелая промышленность, добыча полезных ископаемых,производство микроэлектроники или заповедные природные богатства. Ни одна извышеперечисленных сфер априори не является "лучше" или "хуже", так как процессыцифровизации могут применяться к любым сферам человеческой деятельности.НЕОБХОДИМЫ СТРАТЕГИИПоскольку внедрять цифру одновременно во всехаспектах промышленной и государственной деятельности невозможно (исходя издоступности ресурсов и опыта), Совету совместно с представителями региональныхвластей предстоит сформировать стратегии и индивидуальные дорожные картырегионов в сфере развития цифровизации их экономик и достижения ключевыхсоциально-экономических показателей.На мой взгляд, в своих решениях и рекомендацияхСовету необходимо исключить дублирование задач, содержащихся в проработанных федеральныхдорожных картах, таких как информационная инфраструктура, безопасность, умныегорода, цифровая медицина, транспорт и логистика, сельское хозяйство и т.д. Онбудет акцентировать свое внимание на формирование стратегий развития цифровойэкономики в субъектах РФ, опираясь на инструменты перечисленных федеральныхпрограмм.Учитывая внушительный состав экспертов и их опыт повсему спектру цифрового производства и управления, мы планируем передавать врегионы лучшие из уже реализованных российскими компаниями практик поцифровизации в промышленности, ЖКХ, сельском хозяйстве, развитиимикроэлектроники. В свою очередь, АНО "Цифровая экономика" и Ассоциацияинтернета вещей будут регулярно обновлять список продуктов и технологий,доступных для реализации.Эксперты Совета будут работать в небольших группах врамках различных направлений, в числе которых такие направления, как "Цифровыерегионы: лучшие практики", "Человеческий капитал как основной актив цифровойэкономики", "Цифровизация государственного управления", "Развитие российскихцифровых продуктов и платформ".Совет будет рекомендовать каждому регионуразработать свои стратегии цифровизации, включая вопросы бюджетированияреализации проектов. В качестве инструмента оценки успешности внедрения проектовпо цифровизации мы хотим разработать набор шаблонов, по которым можно будетоткрыто и публично проводить оценку уровня цифрового развития на площадкеСовета Федерации.ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛК списку задач необходимо добавить образование иразвитие человеческого капитала, поскольку у нас угрожающе мало специалистов повнедрению отечественных сквозных цифровых технологий в различных индустриях.В большинстве своем это не программисты, а, с однойстороны, архитекторы процессов и платформ, с другой – специалисты,разбирающиеся в цифровом оснащении автомобилей, станков и тракторов. Едва ли поприказу начальника, кто-то зашевелится и начнет повсеместно внедрять непонятночто. Для этого, как раз, нужны знания и опыт плюс благоприятные условия. И еслиопыт – дело наживное (тут быстро не получится), то над созданием благоприятныхусловий нужно начинать работать уже сейчас.При этом необходимы инновации, которые, на мойвзгляд, в большинстве успешных случаев содержатся даже не в технологиях, а,скорее, в головах.Инновацией являются новые организационные формысквозной кооперации, когда все элементы производства связаны цифровымипроцессами: от производителей винтов-гаек до современного автомобиля и водителяв концепции полного жизненного цикла этого авто. Зачем печатать страховоесвидетельство на синей или розовой бумаге, когда все параметры объектовстраховки можно записать в RFID чип, что полностью исключит возможностьподделки? Еще один прекрасный пример – Убер и Яндекс Такси, которые полностьюзаменили таксопарки в их старой форме.В свою очередь, яркий пример подрывных (disruptive)технологий можно привести в области экомониторинга. В старой концепции – этометрологически поверенный одинокий прибор, показывающий концентрацию опасныхгазов в одной точке. В подрывной архитектуре – это сеть из 56 поверенныхприборов, автоматически передающие данные каждые 20 минут, плюс математическаямодель, основанная на больших данных и дающая прогноз по опасным загрязнениямна большой территории. Причем его цена будет той же, что и у одиноко стоящегостарого прибора.В старой парадигме живут порядка 250 тысяч (оценкане точная, вероятно, их больше) сотрудников ЖКХ и управляющих компаний, а такжеих визави в органах муниципального управления переносящие цифры потребленияэнергоресурсов (электричество, вода, газ, тепло) с бумажек в информационнуюсистему или между не связанными информационными системами. В новой концепции,приборы учета автоматически передают данные в информационные системы идепонируют данные независимому электронному арбитру, позволяющему решатьспорные вопросы оперируя объективными и не изменяемыми данными. Другой вопрос – что делать с этими сотнямитысяч работников, которые станут жертвами цифровизации? Этот вопрос укладываетсяв проект обучения цифровым компетенциям.РОССИЙСКИЙ AMAZONМежду тем не все важные задачи вошли в разработанныепланы цифровой экономики. Так, без должного внимания осталась тема развитияотечественной микроэлектроники, столь важной в развертывании приложенийиндустриального интернета вещей. Также в проектах цифровой экономики неговорится про региональную политику, бюджеты программ закреплены на федеральномуровне. Объяснить это можно сжатыми сроками и сложным переплетением интересовфедеральных игроков.По всей стране едва ли наберется с десятокроссийских компаний, разрабатывающих и эксплуатирующих платформыиндустриального интернета вещей. В основном, это небольшие компании (Яндекс нев счет). Поэтому одна из прикладных задач программы по развитию цифровойэкономики – сделать так, чтобы хотя бы одна из них стала российским аналогомамериканской компании Amazon.com.