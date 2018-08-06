В начале августа в городе Гусеве Калининградской области на площадке инновационного кластера GS Group прошло первое заседание Совета по развитию цифровой экономики, созданного при Совете Федерации. В центре внимания участников оказался один из наиболее актуальных вопросов современности – каким образом российские регионы, с учетом специфики каждого из них, могут стать локомотивами цифровой трансформации.
В начале августа в городе Гусеве Калининградской области на площадке инновационного кластера GS Group прошло первое заседание Совета по развитию цифровой экономики, созданного при Совете Федерации. В центре внимания участников оказался один из наиболее актуальных вопросов современности – каким образом российские регионы, с учетом специфики каждого из них, могут стать локомотивами цифровой трансформации.
Для достижения поставленной цели одинаково важны,
скажем, сельское хозяйство и тяжелая промышленность, добыча полезных ископаемых,
производство микроэлектроники или заповедные природные богатства. Ни одна из
вышеперечисленных сфер априори не является "лучше" или "хуже", так как процессы
цифровизации могут применяться к любым сферам человеческой деятельности.
НЕОБХОДИМЫ СТРАТЕГИИ
Поскольку внедрять цифру одновременно во всех
аспектах промышленной и государственной деятельности невозможно (исходя из
доступности ресурсов и опыта), Совету совместно с представителями региональных
властей предстоит сформировать стратегии и индивидуальные дорожные карты
регионов в сфере развития цифровизации их экономик и достижения ключевых
социально-экономических показателей.
На мой взгляд, в своих решениях и рекомендациях
Совету необходимо исключить дублирование задач, содержащихся в проработанных федеральных
дорожных картах, таких как информационная инфраструктура, безопасность, умные
города, цифровая медицина, транспорт и логистика, сельское хозяйство и т.д. Он
будет акцентировать свое внимание на формирование стратегий развития цифровой
экономики в субъектах РФ, опираясь на инструменты перечисленных федеральных
программ.
Учитывая внушительный состав экспертов и их опыт по
всему спектру цифрового производства и управления, мы планируем передавать в
регионы лучшие из уже реализованных российскими компаниями практик по
цифровизации в промышленности, ЖКХ, сельском хозяйстве, развитии
микроэлектроники. В свою очередь, АНО "Цифровая экономика" и Ассоциация
интернета вещей будут регулярно обновлять список продуктов и технологий,
доступных для реализации.
Эксперты Совета будут работать в небольших группах в
рамках различных направлений, в числе которых такие направления, как "Цифровые
регионы: лучшие практики", "Человеческий капитал как основной актив цифровой
экономики", "Цифровизация государственного управления", "Развитие российских
цифровых продуктов и платформ".
Совет будет рекомендовать каждому региону
разработать свои стратегии цифровизации, включая вопросы бюджетирования
реализации проектов. В качестве инструмента оценки успешности внедрения проектов
по цифровизации мы хотим разработать набор шаблонов, по которым можно будет
открыто и публично проводить оценку уровня цифрового развития на площадке
Совета Федерации.
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
К списку задач необходимо добавить образование и
развитие человеческого капитала, поскольку у нас угрожающе мало специалистов по
внедрению отечественных сквозных цифровых технологий в различных индустриях.
В большинстве своем это не программисты, а, с одной
стороны, архитекторы процессов и платформ, с другой – специалисты,
разбирающиеся в цифровом оснащении автомобилей, станков и тракторов. Едва ли по
приказу начальника, кто-то зашевелится и начнет повсеместно внедрять непонятно
что. Для этого, как раз, нужны знания и опыт плюс благоприятные условия. И если
опыт – дело наживное (тут быстро не получится), то над созданием благоприятных
условий нужно начинать работать уже сейчас.
При этом необходимы инновации, которые, на мой
взгляд, в большинстве успешных случаев содержатся даже не в технологиях, а,
скорее, в головах.
Инновацией являются новые организационные формы
сквозной кооперации, когда все элементы производства связаны цифровыми
процессами: от производителей винтов-гаек до современного автомобиля и водителя
в концепции полного жизненного цикла этого авто. Зачем печатать страховое
свидетельство на синей или розовой бумаге, когда все параметры объектов
страховки можно записать в RFID чип, что полностью исключит возможность
подделки? Еще один прекрасный пример – Убер и Яндекс Такси, которые полностью
заменили таксопарки в их старой форме.
В свою очередь, яркий пример подрывных (disruptive)
технологий можно привести в области экомониторинга. В старой концепции – это
метрологически поверенный одинокий прибор, показывающий концентрацию опасных
газов в одной точке. В подрывной архитектуре – это сеть из 56 поверенных
приборов, автоматически передающие данные каждые 20 минут, плюс математическая
модель, основанная на больших данных и дающая прогноз по опасным загрязнениям
на большой территории. Причем его цена будет той же, что и у одиноко стоящего
старого прибора.
В старой парадигме живут порядка 250 тысяч (оценка
не точная, вероятно, их больше) сотрудников ЖКХ и управляющих компаний, а также
их визави в органах муниципального управления переносящие цифры потребления
энергоресурсов (электричество, вода, газ, тепло) с бумажек в информационную
систему или между не связанными информационными системами. В новой концепции,
приборы учета автоматически передают данные в информационные системы и
депонируют данные независимому электронному арбитру, позволяющему решать
спорные вопросы оперируя объективными и не изменяемыми данными. Другой вопрос – что делать с этими сотнями
тысяч работников, которые станут жертвами цифровизации? Этот вопрос укладывается
в проект обучения цифровым компетенциям.
РОССИЙСКИЙ AMAZON
Между тем не все важные задачи вошли в разработанные
планы цифровой экономики. Так, без должного внимания осталась тема развития
отечественной микроэлектроники, столь важной в развертывании приложений
индустриального интернета вещей. Также в проектах цифровой экономики не
говорится про региональную политику, бюджеты программ закреплены на федеральном
уровне. Объяснить это можно сжатыми сроками и сложным переплетением интересов
федеральных игроков.
По всей стране едва ли наберется с десяток
российских компаний, разрабатывающих и эксплуатирующих платформы
индустриального интернета вещей. В основном, это небольшие компании (Яндекс не
в счет). Поэтому одна из прикладных задач программы по развитию цифровой
экономики – сделать так, чтобы хотя бы одна из них стала российским аналогом
американской компании Amazon.com.