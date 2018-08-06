Елена Степаненко не собирается делить поровну нажитое в браке с Евгением Петросяном. Артистка планирует оставить супругу всего лишь 20% от внушительного капитала, который, по некоторым данным, оценивается в полтора миллиарда рублей. Антиквариат, картины, драгоценности, большую часть недвижимости звезда планирует оставить себе, и уступать она не намерена.

Елена Степаненко не собирается делить поровну нажитое в браке с ЕвгениемПетросяном. Артистка планирует оставить супругу всего лишь 20% отвнушительного капитала, который, по некоторым данным, оценивается в полторамиллиарда рублей. Антиквариат, картины, драгоценности, большую частьнедвижимости звезда планирует оставить себе, и уступать она не намерена.Что стало причиной такой категоричности? Ненависть? Жадность? Ревность?Остается только догадываться. Сами звезды ситуацию никак не комментируютпоэтому зацепок для развития этой темы практически нет.Чтобы приоткрыть завесу тайны, понять мотивацию героев этойскандальной истории, а также спрогнозировать дальнейшее развитие событий Dni.Ruобратились к профессионалам. Психотерапевт и юрист прокомментировали ситуацию:первый рассказал о чувствах, которые движут Еленой, а второй объяснил, на что вреальности она может претендовать.Врач-психотерапевт Айна Громова отмечает, что случай Петросянаи Степаненко достаточно стандартный – очень часто при разводе сторона, котораясчитает себя пострадавшей, требует от бывшего супруга либо большую часть заработанного,либо все имущество полностью.По словам психотерапевта, желание Елены получить 80% отвсего нажитого может исходить из трех причин. Первое – это желание Степаненко уничтожить Петросяна: "Самый основной мотив,который двигает человеком, который хочет забрать у партнера или супруга всенажитое – это злость, обида и желание сделать партнеру больнее. Деньги во всевремена были мощным инструментом воздействия, и он очень часто применяется сцелью принести другому вред, отомстить".Далее наступает отрезвление – схлынул поток первых сильных эмоцийи человек остается один на один с фактами. Теперь он старается мыслитьрационально – снова начинает думать о деньгах, но уже не как о способепричинить партнеру страдания. "Появляется второй мотив – желание забратьденьгами, компенсировать потраченные на партнера годы жизни, потому что их ужене вернуть", – отметил психотерапевт.Если разводятся публичные люди, то ситуацию осложняетпристальное внимание общественности к происходящему. "И третий факт –медийность, известность. Если люди публичные, значит они стремились к этойпопулярности. И в этом случае быть потерпевшей стороной – это еще и имиджеваяпотеря, о которой знает вся страна. Это травмирует самооценку. Быть брошеннымна глазах у всей страны никто не хочет Деньги помогают показать, что ты вышелиз развода победителем. Одно дело остаться старухой у разбитого корыта, другое,когда ты остаешься одна богатой, состоятельной женщиной с безбедной жизнью", – рассказалаАйна Громова.В завершение врач добавил, что в момент расставания людичаще всего даже не вспоминают о том, кто был источником этих доходов, кто большезарабатывал. Обиженный супруг хочет забрать все, или почти все, ему кажется,что он имеет на это право.Однако подобное субъективное ощущение справедливости можетидти в разрез с российским законодательством. По словам адвоката, кандидатаюридических наук Виктории Шакиной, подобные требования Степаненко могут быть обоснованытолько в трех случаях."Первое, если на приобретение имущества были использованыличные средства. Имеются в виду средства и накопления до брака, что маловероятно. Второе, если второй супруг расходовал средства не в интересах семьии наносил материальный ущерб семье. Третье, вполне вероятно, что Степанкоупоминает не все имущество и накопления. И заявленная ею недвижимость,антиквариат и прочее, как раз и составляют 50% совместного имущества", -сообщил юрист.Шакина отмечает, что требования Петросяна по разделу имущества,основанные на равенстве более правомерны. Если Степаненко и дальше будетзанимать такую позицию, к тому же публичную, то было бы логично ее обосновать.Отметим, интересы Евгения Петросяна на суде будет представлять адвокат Сергей Жорин. На стороне Елены Степаненко выступит Елена Забралова. Как сообщает портал , само заседание пройдет в закрытом режиме.