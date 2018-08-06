Музыкант Юрий Лоза предположил, что громкий развод артистов эстрады Евгения Петросяна и Елены Степаненко может оказаться пиар-ходом. Мол, звезды на старости лет решили привлечь внимание к своим всеми забытым персонам.

Музыкант Юрий Лоза предположил, что громкий развод артистовэстрады Евгения Петросяна и Елены Степаненко может оказаться пиар-ходом. Мол,звезды на старости лет решили привлечь внимание к своим всеми забытым персонам.Лоза отметил, что журналисты оборвали ему телефон. СМИпросят прокомментировать ситуацию в семье юмористов. Однако музыкант попростубоится высказываться на эту тему."Ведь вся эта история и связаннаяс ней шумиха может оказаться очередной неумной шуткой.В сегодняшней медиасфере стремление к популярности любой ценой сталонормой, так почему бы паре престарелых юмористов не устроить долгоиграющеешоу из собственной личной жизни, как это сделали ранеедесятки их коллег?"– написал Юрий на своей странице в Facebook.Напомним, что Елена Степаненко подала на развод ипотребовала 80% от совместно нажитого имущества, которое, по некоторым данным,оценивается в полтора миллиарда рублей. В Хамовническом суде уже прошло заседание по делу Спепаненкои Петросяна. Звездная чета на слушание не явилась. Их интересы представлялиадвокаты Ольга Забралова и Сергей Жорин, соответственно. Супруга юмористапотребовала все авторские права на совместное творчество.Также поговаривают, что у 72-летнего Петросянароман с личной помощницей 29-летней Татьяной Брухуновой. Якобы эта связь и сталаповодом для скандального развода.По другим данным, брак Петросяна и Степаненко дал трещинудавно. Говорят, супруги живут раздельно уже 15 лет, а теперь решили оформитьразвод.