Главный решала страны – так называет себя Элина Мазур. Вначале она помогала замести следы Витилине Цымбалюк-Романовской. Потом переметнулась на сторону Армена Джигарханяна и стала пытаться упечь в колонию его молодую жены. А теперь она взялась в Вадима Казаченко. Ее тянет на скандалы, как мух на....

"Главный решала страны" – так называет себя Элина Мазур. Вначале она помогала "замести следы" Витилине Цымбалюк-Романовской. Потом переметнулась на сторону Армена Джигарханяна и стала пытаться упечь в колонию его молодую жены. А теперь она взялась в Вадима Казаченко. Ее тянет на скандалы, как мух на...."Некоторое время назад я познакомилась с Ириной Аманти – директором и нынешней женой Вадима Казаченко, – рассказала Мазур. - Ира очень любит мужа, готова за него и в огонь, и в воду, и на амбразуру. Настоящая женщина – любящая, великодушная.Для многих ситуация, в которой оказался Вадим Казаченко, напоминает нашумевшую историю Армена Джигарханяна и киевской пианистки Цымбалюк-Романовской – артист позарился на молодое тело и ушел от престарелой жены. "Помните, великий артист так же говорил Виталине: мол, отстань от меня, я не хочу больше быть с тобой. А она бегала по ток-шоу и кричала, будто его спрятали злые люди и мешают их встрече", – кричит Мазур."Мои безусловные симпатии во всей этой истории – на стороне Ирины Аманти. Я лично наблюдала, что они с Вадимом постоянно держатся за руки. И это не игра на публику. Кто бы что ни говорил, но вот тут есть чувства. Обоюдные. С их стороны я непорядочности не вижу. А со стороны Ольги замечаю. Она зарабатывает на скандале. И долго не выпустит из рук этот лакомый кусок", – считает Мазур."Хочу обратиться к ней через прессу: "Ольга, отпусти уже штаны бывшего мужа, оставь его в покое и строй свою судьбу без него". Ирина и Вадим обещают, что если повторная независимая экспертиза подтвердит его отцовство, они будут помогать ребенку. А если нет, то уж извините", – цитируют бывшую товарку Цымбалюк-РомановскойНе исключено, что вскоре Элина Мазур будет с пеной у рта защищать несчастную Ольгу Казаченко. Перебегать в стан врага для нее – привычное дело.