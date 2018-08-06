Организация производила строительные работы на одном из объектов. Однако после их завершения возникли проблемы с возвратом используемого для этих целей оборудования...

Оперуполномоченные ОУР ОМВД России по Таганскому району задержали 36-летнего мужчину по подозрению в мошенничестве.В полицию поступило заявление от 48-летнего генерального директора одной из компаний. По его словам, некоторое время назад их организация производила строительные работы на одном из объектов. Однако после их завершения возникли проблемы с возвратом используемого для этих целей оборудования. К заявителю обратился неизвестный мужчина, который обещал помочь в этом вопросе за денежное вознаграждение в размере 1,5 млн рублей. Заявитель согласился встретиться, заранее уведомив обо всем сотрудников полиции.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий на улице Сергия Радонежского сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого после получения им денежных средств.Установлено, что в действительности злоумышленник не имел возможности и не намеревался выполнить обещанное по возврату потерпевшему имущества компании.Следственным отделом территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мер по установлению и задержанию возможных соучастников задержанного мужчины.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61