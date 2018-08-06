В Самаре состоялась игра второго тура чемпионата Российской премьер-лиги между местными Крыльями Советов и Оренбургом. Гости неожиданно разгромили хозяев поля со счетом 3:0. Дубль у победивших оформил Андрей Козлов.

В Самаре состоялась игра второго тура чемпионата Российской премьер-лиги между местными "Крыльями Советов" и "Оренбургом". Гости неожиданно разгромили хозяев поля со счетом 3:0. Дубль у победивших оформил Андрей Козлов.Мало кто мог предположить, что уже к перерыву футболисты "Оренбурга" будут выигрывать у самарских "Крыльев" со счетом 3:0. У гостей отличились Сергей Бреев и дважды Андрей Козлов.Хозяева поля могли отквитать один мяч еще до перерыва, но Срджан Мияйлович не забил с пенальти. Во втором тайме команда Андрея Тихонова пыталась спасти игру. Однако так и не смогла найти ключи к воротам Евгения Фролова.