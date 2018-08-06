За садовые кражи ответят по суду. По версии следствия, с сентября 2017 по январь этого года пятеро жителей Гусь-Хрустального от 26 до 34 лет незаконно приникали на садовые участки и в хозяйственные постройки города. Оттуда похищали металлические изделия и продукты питания.

За "садовые" кражи ответят по суду. По версии следствия, с сентября 2017 по январь этого года пятеро жителей Гусь-Хрустального от 26 до 34 лет незаконно приникали на садовые участки и в хозяйственные постройки города. Оттуда похищали металлические изделия и продукты питания. Полицейские установили, что в общей сложности молодые люди причастны к 7 подобным кражам. Ущерб от "незваных гостей" составил около 30 тысяч рублей. К слову, ранее они уже были судимы за аналогичные преступления.