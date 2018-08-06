Поездка президента России Владимира Путина в Севастополь
предсказуемо вызвала истерику на Украине. МИД Незалежной выразил протест визиту
российского лидера на Крымский полуостров, заявив, что это нарушает суверенитет и
территориальную целостность Украины.
Поездка президента России Владимира Путина в Севастополь
предсказуемо вызвала истерику на Украине. МИД Незалежной выразил протест визиту
российского лидера на Крымский полуостров, заявив, что это нарушает суверенитет и
территориальную целостность Украины.
"МИД Украины выражает протест в связи с очередным
несогласованным с Украиной визитом 4 августа 2018 года президента России В.
Путина", – говорится в сообщении министерства иностранных дел. Оно размещено на
официальном сайте внешнеполитического ведомства Незалежной.
Как заявили в Киеве, поездки российских официальных лиц
являются нарушением суверенитета Украины и ее территориальной целостности.
Кроме того, добавили в МИДе, посещение Владимиром Путиным Крыма не соответствует нормам международного права, в том числе резолюции Генассамблеи ООН
"Территориальная целостность Украины". В своем заявлении
внешнеполитическое ведомство в очередной раз подчеркнуло, что считает Крым и
Севастополь "неотъемлемой частью Украины".
Напомним, глава российского государства посетил полуостров в
субботу, 4 августа. Президент побывал на открытии оперного фестиваля в
Херсонесе. Зрители и участники мероприятия встретили Владимира Путина
аплодисментами.
Президент принял участие в фестивале во второй раз. В день
открытия на нем выступили звезды мирового балета. Фестиваль "Опера в
Херсонесе" продлится до 12 августа.
Стоит отметить, что Владимир Путин неоднократно отмечал
значение Херсонеса для становления российского государства, его символическое и
сакральное значение для нашей страны. В декабре 2014 года в ходе ежегодного
послания Федеральному собранию глава государства заявил, что Херсонес настолько
значим для людей православной веры, насколько Храмовая гора в Иерусалиме для
приверженцев ислама и иудаизма.