Поездка президента России Владимира Путина в Севастополь предсказуемо вызвала истерику на Украине. МИД Незалежной выразил протест визиту российского лидера на Крымский полуостров, заявив, что это нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Поездка президента России Владимира Путина в Севастопольпредсказуемо вызвала истерику на Украине. МИД Незалежной выразил протест визитуроссийского лидера на Крымский полуостров, заявив, что это нарушает суверенитет итерриториальную целостность Украины."МИД Украины выражает протест в связи с очереднымнесогласованным с Украиной визитом 4 августа 2018 года президента России В.Путина", – говорится в сообщении министерства иностранных дел. Оно размещено наофициальном сайте внешнеполитического ведомства Незалежной.Как заявили в Киеве, поездки российских официальных лицявляются нарушением суверенитета Украины и ее территориальной целостности.Кроме того, добавили в МИДе, посещение Владимиром Путиным Крыма не соответствует нормам международного права, в том числе резолюции Генассамблеи ООН"Территориальная целостность Украины". В своем заявлениивнешнеполитическое ведомство в очередной раз подчеркнуло, что считает Крым иСевастополь "неотъемлемой частью Украины".Напомним, глава российского государства посетил полуостров всубботу, 4 августа. Президент побывал на открытии оперного фестиваля вХерсонесе. Зрители и участники мероприятия встретили Владимира Путинааплодисментами.Президент принял участие в фестивале во второй раз. В деньоткрытия на нем выступили звезды мирового балета. Фестиваль "Опера вХерсонесе" продлится до 12 августа.Стоит отметить, что Владимир Путин неоднократно отмечалзначение Херсонеса для становления российского государства, его символическое исакральное значение для нашей страны. В декабре 2014 года в ходе ежегодногопослания Федеральному собранию глава государства заявил, что Херсонес настолькозначим для людей православной веры, насколько Храмовая гора в Иерусалиме дляприверженцев ислама и иудаизма.