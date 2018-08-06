Установлено, что мужчина находился в гостях у потерпевшего и, воспользовавшись моментом, когда хозяин квартиры отвлекся, похитил деньги...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Нагатинский затон задержали 50-летнего приезжего, подозреваемого в краже денежных средств.В дежурную часть поступило сообщение о краже. Мужчина рассказал, что из его квартиры на Нагатинской набережной пропали денежные средства в размере 1 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в Саратовской области. Установлено, что мужчина находился в гостях у потерпевшего и, воспользовавшись моментом, когда хозяин квартиры отвлекся, похитил деньги.По данному факту следствием ОМВД России по району Нагатинский затон возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22