Согласно результатам исследования изъятое является наркотическим средством – гашишем, массой более 140 граммов...

Сотрудники ОНК УВД по ЮЗАО задержали 29-летнего москвича, подозреваемого в хранении наркотического средства - гашиша.Сотрудниками полиции на Ясногорской улице был задержан мужчина, у которого в ходе личного досмотра был обнаружен и изъят сверток с веществом растительного происхождения. Согласно результатам исследования изъятое является наркотическим средством – гашишем, массой более 140 граммов.Следственным отделением ОМВД России по району Ясенево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮЗАО8-499-129-75-56