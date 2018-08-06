Большие политики на берегах Клязьмы. На Территории смыслов закончилась 5-я смена. К будущим политологам, социологам и политтехнологам уже приезжал министр иностранных дел Сергей Лавров, а в конце смены ребята встречали представителей сразу четырёх политических фракций Госдумы. Что делать с пенсионной реформой, следует ли передавать пенсии по наследству, и мешает ли партиям муниципальный фильтр на выборах губернатора? За ходом дискуссии следили мои коллеги.
Большие политики на берегах Клязьмы. На "Территории смыслов" закончилась 5-я смена. К будущим политологам, социологам и политтехнологам уже приезжал министр иностранных дел Сергей Лавров, а в конце смены ребята встречали представителей сразу четырёх политических фракций Госдумы. Что делать с пенсионной реформой, следует ли передавать пенсии по наследству, и мешает ли партиям муниципальный фильтр на выборах губернатора? За ходом дискуссии следили мои коллеги.