Украинское руководство давно обдумывает возможность запрета железнодорожного сообщения с Россией, поэтому Киев вполне может решиться на такой шаг. Об этом заявил политолог, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов.

Украинское руководство давно обдумывает возможность запретажелезнодорожного сообщения с Россией, поэтому Киев вполне может решиться натакой шаг. Об этом заявил политолог, руководитель Центра урегулированиясоциальных конфликтов Олег Иванов.По словам эксперта, несмотря на напряженные отношения двухстран в России в настоящий момент работают около трех миллионов украинцев."Прекращение железнодорожного сообщения не может не сказаться на их жизнии жизни их семей", – прокомментировал ситуацию для Dni.Ru аналитик.Иванов не исключает, что запрет на железнодорожное сообщениемежду странами, если на это все-таки пойдут власти Незалежной во главе с Петром Порошенко,вызовет негативную реакцию со стороны украинцев, которым придется направляться назаработки в Западную Европу.Для чего Киеву столь радикальные меры? По мнению Иванова,нынешние власти Незалежной стремятся уничтожить все связи между двумя народами."Ведь мы понимаем, что у многих россиян родственники проживают на Украине,а многие украинцы, переехав к нам, оставили там своих родных, которыхпериодически навещают", – пояснил аналитик.Вместе с тем он отметил, что прекращение железнодорожногосообщения не означает, что транспортное сообщение между двумя странами станетневозможным. На его взгляд, это даст толчок развитию автомобильного иавтобусного движения. "Сейчас, несмотря на отсутствие железнодорожногосообщения, хорошо налажено автобусное сообщение с Донецком и Луганском", -привел пример Иванов.Напомним, в понедельник, 6 августа, министр инфраструктурыНезалежной Владимир Омелян заявил, что правительство рассматривает вопрос опрекращении железнодорожного сообщения с Россией. Окончательное решение будетпринято до конца года, подчеркнул чиновник.Директор Украинского института анализа и менеджмента Руслан Бортникотметил, что прекращение железнодорожного сообщения между двумя странамивозможно. "Сам ход выборов будет требовать от праворадикальной частиукраинского политикума усиления антироссийских тезисов", – цитируетполитолога RT.