Украинское руководство давно обдумывает возможность запрета
железнодорожного сообщения с Россией, поэтому Киев вполне может решиться на
такой шаг. Об этом заявил политолог, руководитель Центра урегулирования
социальных конфликтов Олег Иванов.
Украинское руководство давно обдумывает возможность запрета
железнодорожного сообщения с Россией, поэтому Киев вполне может решиться на
такой шаг. Об этом заявил политолог, руководитель Центра урегулирования
социальных конфликтов Олег Иванов.
По словам эксперта, несмотря на напряженные отношения двух
стран в России в настоящий момент работают около трех миллионов украинцев.
"Прекращение железнодорожного сообщения не может не сказаться на их жизни
и жизни их семей", – прокомментировал ситуацию для Dni.Ru аналитик.
Иванов не исключает, что запрет на железнодорожное сообщение
между странами, если на это все-таки пойдут власти Незалежной во главе с Петром Порошенко,
вызовет негативную реакцию со стороны украинцев, которым придется направляться на
заработки в Западную Европу.
Для чего Киеву столь радикальные меры? По мнению Иванова,
нынешние власти Незалежной стремятся уничтожить все связи между двумя народами.
"Ведь мы понимаем, что у многих россиян родственники проживают на Украине,
а многие украинцы, переехав к нам, оставили там своих родных, которых
периодически навещают", – пояснил аналитик.
Вместе с тем он отметил, что прекращение железнодорожного
сообщения не означает, что транспортное сообщение между двумя странами станет
невозможным. На его взгляд, это даст толчок развитию автомобильного и
автобусного движения. "Сейчас, несмотря на отсутствие железнодорожного
сообщения, хорошо налажено автобусное сообщение с Донецком и Луганском", -
привел пример Иванов.
Напомним, в понедельник, 6 августа, министр инфраструктуры
Незалежной Владимир Омелян заявил, что правительство рассматривает вопрос о
прекращении железнодорожного сообщения с Россией. Окончательное решение будет
принято до конца года, подчеркнул чиновник.
Директор Украинского института анализа и менеджмента Руслан Бортник
отметил, что прекращение железнодорожного сообщения между двумя странами
возможно. "Сам ход выборов будет требовать от праворадикальной части
украинского политикума усиления антироссийских тезисов", – цитирует
политолога RT.