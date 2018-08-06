Президент Румынии Клаус Йоханнис виновен в государственной измене. Так считают местные социал-демократы.

Президент Румынии Клаус Йоханнис виновен в государственной измене. Так считают местные социал-демократы. Как сообщил лидер партии, которая два года назад победила на выборах в парламент, его соратники уже готовят официальные обвинения.Но окончательное решение еще не принято, передает телеканал "Россия 24".Очередной виток политических баталий начался после того, как глава государства выступил с критикой оппонентов. На заседании Национального совета румынский президент заявил, что социал-демократы разрушают румынское правосудие. И якобы используют власть в личных целях, чтобы ослабить борьбу с коррупцией.