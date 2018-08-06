Российская велогонщица Ольга Забелинская, завоевавшая три олимпийских медали в гонках на шоссе, сообщила о своем решении сменить спортивное гражданство. В Федерации велосипедного спорта России выступили против подобного шага и пообещали устроить спортсменке карантин, из-за которого та рискует пропустить Олимпийские игры 2020 года.

Российская велогонщица Ольга Забелинская, завоевавшая три олимпийских медали в гонках на шоссе, сообщила о своем решении сменить спортивное гражданство. В Федерации велосипедного спорта России выступили против подобного шага и пообещали устроить спортсменке карантин, из-за которого та рискует пропустить Олимпийские игры 2020 года.Ольга Забелинская подтвердила информацию о том, что она намерена выступать за сборную Узбекистана. "Да, сейчас я нахожусь в процессе перехода", – цитирует спортсменку. Она добавила, что не хотела бы озвучивать причины, по которым она решила сменить спортивное гражданство.Отметим, ранее о желании спортсменки выступать за сборную другой страны рассказал источник в Федерации велосипедного спорта России (ФВСР). Он отметил, что велогонщица уже написала соответствующее заявление в Международный союз велосипедистов и даже озвучил возможный мотив спортсменки. "Почему она решилась на такой шаг? Видимо, не ощущает должной поддержки", – отметил он.Тем временем в Федерации велосипедного спорта России идею олимпийской чемпионки восприняли в штыки. "С нашей стороны никакой договоренности не будет. Мы будем категорически против этого перехода", – подчеркнул генеральный директор ФВСР Юрий Кучерявый.Решение Ольги Забелинской о смене спортивного гражданства может стоить ей возможности выступить на Олимпийских играх 2020 года. "Ее в любом случае будет ждать карантин два года. В случае с Олимпийскими играми действует трехлетний карантин, поэтому она пропустит Игры 2020 года, если пойдет на смену спортивного гражданства", – предупредил Юрий Кучерявый.Он добавил, что никаких официальных документов на тему перехода спортсменки подконтрольная ему организация не получала. "Для этого надо по-человечески прийти в федерацию и побеседовать, чтобы узнать нашу позицию. К нам же никто не обращался", – посетовал генеральный директор Федерации велосипедного спорта России.Ольга Забелинская выиграла две бронзовые медали в групповой гонке и гонке с раздельным стартом на Олимпиаде в Лондоне 2012 года. Спустя четыре года в Бразилии она заработала серебро. Спортсменка является единственной представительницей России, которой удалось стать призером в шоссейных велогонках на последних двух Олимпийских играх.