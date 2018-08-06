Мужчину отвезли на медосвидетельствование, с чем он был не согласен

Мужчину отвезли на медосвидетельствование, с чем он был не согласенУголовное дело возбудили во Владимирской области против жителя Мурома, обозвавшего полицейских после задержания, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.Вечером 27 июля патрульные задержали 55-летнего мужчину – он был сильно пьян, неопрятен. При проверке документов выяснилось, что задержанный ранее был неоднократно судим, а сейчас нигде не работает.В наркологическом диспансере, куда его доставили на освидетельствование, муромлянин стал вести себя агрессивно: он материл сотрудников полиции и на замечания не реагировал. Его пришлось отвезти в отдел полиции.«Публичное оскорбление представителя власти наказывается штрафом в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года», - напомнили в МВД.