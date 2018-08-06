Выборы запланированы на 9 сентября
Выборы запланированы на 9 сентября
На пост губернатора Владимирской области претендуют пять человек. Регистрация кандидатов завершена, сообщает региональный Избирком.
«Завершился этап регистрации, определились основные кандидаты, которые продолжат участие в выборах 9 сентября 2018 года. Кампания проходит спокойно, областная избирательная комиссия получила 8 жалоб, большинство из которых имеет технический характер», - рассказал председатель Избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев.
Кто претендует на пост губернатора?
Сергей Глумов («Владимирское региональное отделение политической партии «Патриоты России»);Иван Алтухов («Политическая партия Коммунистическая партия социальной справедливости»);Сергей Бирюков («Региональное отделение политической партии Справедливая Россия во Владимирской области»);Владимир Сипягин (Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России);Светлана Орлова
(Владимирское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»);
Напомним, что ранее в выборах планировали принять участие восемь человек. Но Максиму Шевченко было отказано в регистрации, так как он не предоставил необходимое количество подписей. А Александр Леонтьев и Олег Павлецов сами отказались от участия.