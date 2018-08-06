Полицейские установили причастность обвиняемых к совершению семи краж из дачных домов и хозяйственных построек.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении пятерых местных жителей в возрасте от 26-ти до 34-х лет, обвиняемых в совершении ряда имущественных преступлений.Установлено, что в период с сентября прошлого года по январь текущего года обвиняемые незаконно проникали в садовые участки и хозяйственные постройки, расположенные на территории города Гусь-Хрустальный, откуда похищали продукты питания и изделия из металла.В ходе расследования полицейские установили причастность местных жителей к совершению семи имущественных преступлений. Общий материальный ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 30 тысяч рублей.Ранее судимые за аналогичные преступления злоумышленники были задержаны сотрудниками полиции в ходе проведения оперативных мероприятий на территории города Гусь-Хрустальный. Как выяснилось впоследствии, похищенное имущество фигуранты реализовали, а вырученные деньги потратили.Обвиняемые признали свою вину. В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.