Одна из ведущих актрис труппы Прокопьевского драматического
театра Анна Соколова скончалась во время репетиции спектакля Хануима.
В этой постановке должен был состоятся ее бенефис.
Одна из ведущих актрис труппы Прокопьевского драматического
театра Анна Соколова скончалась во время репетиции спектакля "Хануима".
В этой постановке должен был состоятся ее бенефис.
Соколова ушла из жизни с трагической внезапностью. 4 августа
49-летней артистке стало плохо прямо на сцене, прибывшим медикам не удалось
спасти женщину.
Прокопьевском драмтеатре актриса прослужила 23 года. Там она
встретила своего будущего супруга – Сергея Жуйкова.
"Колоритная острохарактерная актриса, Анна блестяще играла и
сказочных героинь утреннего репертуара. В текущем репертуаре Анна была занята
очень плотно: она была из тех артистов, о которых говорят, что именно на них
держится репертуар. Многоплановость ее таланта навсегда останутся в золотом
фонде театральной памяти", – описывают погибшую руководство драмтеатра.
В репертуаре Анны было множество главных ролей отечественной
и мировой драматургии. Среди них: "Квадратура круга" Валентина Катаева,
"Женитьба" Николая Гоголя, "Стеклянный зверинец" и "Орфей спускается в ад"
Теннеси Уильямса, "Декамерон" Боккаччо и многие другие.
Были у Соколовой и роли в кино. В 2015 году актриса снялась
в фильме "Главный" Юрия Кары. Картина повествует о Сергее Королеве,
главные роли исполняют Александр Олешко и Борис Щербаков.
Причины смерти пока не сообщаются. С артисткой прощаются
сегодня в Прокопьевском театре.