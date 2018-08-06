Одна из ведущих актрис труппы Прокопьевского драматического театра Анна Соколова скончалась во время репетиции спектакля Хануима. В этой постановке должен был состоятся ее бенефис.

Одна из ведущих актрис труппы Прокопьевского драматическоготеатра Анна Соколова скончалась во время репетиции спектакля "Хануима".В этой постановке должен был состоятся ее бенефис.Соколова ушла из жизни с трагической внезапностью. 4 августа49-летней артистке стало плохо прямо на сцене, прибывшим медикам не удалосьспасти женщину.Прокопьевском драмтеатре актриса прослужила 23 года. Там онавстретила своего будущего супруга – Сергея Жуйкова."Колоритная острохарактерная актриса, Анна блестяще играла исказочных героинь утреннего репертуара. В текущем репертуаре Анна была занятаочень плотно: она была из тех артистов, о которых говорят, что именно на нихдержится репертуар. Многоплановость ее таланта навсегда останутся в золотомфонде театральной памяти", – описывают погибшую руководство драмтеатра.В репертуаре Анны было множество главных ролей отечественнойи мировой драматургии. Среди них: "Квадратура круга" Валентина Катаева,"Женитьба" Николая Гоголя, "Стеклянный зверинец" и "Орфей спускается в ад"Теннеси Уильямса, "Декамерон" Боккаччо и многие другие.Были у Соколовой и роли в кино. В 2015 году актриса сняласьв фильме "Главный" Юрия Кары. Картина повествует о Сергее Королеве,главные роли исполняют Александр Олешко и Борис Щербаков.Причины смерти пока не сообщаются. С артисткой прощаютсясегодня в Прокопьевском театре.