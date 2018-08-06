Вступление Грузии в Североатлантический альянс (НАТО) может
привести к непоправимым последствиям. С предупреждением Западу выступил
премьер-министр России Дмитрий Медведев. По его словам, присоединение Тбилиси к
организации может спровоцировать страшный конфликт.
Вступление Грузии в Североатлантический альянс (НАТО) может
привести к непоправимым последствиям. С предупреждением Западу выступил
премьер-министр России Дмитрий Медведев. По его словам, присоединение Тбилиси к
организации может спровоцировать "страшный конфликт".
"Непонятно, зачем это надо", – сказал глава
кабмина. Свою точку зрения на возможное вступление Грузии в НАТО премьер-министр
озвучил в интервью радиостанции "Коммерсантъ ФМ".
Медведев также напомнил о вооруженном конфликте между
Грузией и Южной Осетией, в который для принуждения Тбилиси к миру пришлось
вмешаться Москве. По словам главы правительства, никакой неизбежности в
столкновениях не было, такое развитие ситуации могли предотвратить.
О вступлении Грузии в Организацию Североатлантического
договора на Западе говорят уже не первый год. Так, в прошлом месяце генеральный
секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил намерение Брюсселя принять Тбилиси в
Альянс. Вместе с тем о каких-то конкретных сроках он распространяться не стал.
Между тем о последствиях принятия Грузии, а также Украины в
состав НАТО неоднократно высказывался президент России Владимир Путин. Глава
государства относится к этому крайне негативно и полагает, что
Североатлантический альянс может работать с этими странами в двухстороннем
формате без принятия их в свои ряды.
Тбилиси взял курс на вступление в Североатлантический альянс
в 2003 году, когда к власти в стране пришли прозападные силы во главе с
Михаилом Саакашвили. Намерение Грузии было поддержало НАТО в апреле 2008 года
на саммите в Бухаресте. Препятствием на пути в Альянс для Грузии являются
неурегулированные территориальные проблемы и споры с двумя непризнанными
республиками – Абхазией и Южной Осетией.
Что касается Украины, то курс на вступление в Альянс Киев
взял еще во времена президентства прозападного Виктора Ющенко. После
государственного переворота в феврале 2014 года новые власти Незалежной
попытались форсировать процесс, однако на Западе заявили, что пока к вступлению
в ряды НАТО Украина не готова.