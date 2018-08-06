Вступление Грузии в Североатлантический альянс (НАТО) может привести к непоправимым последствиям. С предупреждением Западу выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев. По его словам, присоединение Тбилиси к организации может спровоцировать страшный конфликт.

Вступление Грузии в Североатлантический альянс (НАТО) можетпривести к непоправимым последствиям. С предупреждением Западу выступилпремьер-министр России Дмитрий Медведев. По его словам, присоединение Тбилиси корганизации может спровоцировать "страшный конфликт"."Непонятно, зачем это надо", – сказал главакабмина. Свою точку зрения на возможное вступление Грузии в НАТО премьер-министрозвучил в интервью радиостанции "Коммерсантъ ФМ".Медведев также напомнил о вооруженном конфликте междуГрузией и Южной Осетией, в который для принуждения Тбилиси к миру пришлосьвмешаться Москве. По словам главы правительства, никакой неизбежности встолкновениях не было, такое развитие ситуации могли предотвратить.О вступлении Грузии в Организацию Североатлантическогодоговора на Западе говорят уже не первый год. Так, в прошлом месяце генеральныйсекретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил намерение Брюсселя принять Тбилиси вАльянс. Вместе с тем о каких-то конкретных сроках он распространяться не стал.Между тем о последствиях принятия Грузии, а также Украины всостав НАТО неоднократно высказывался президент России Владимир Путин. Главагосударства относится к этому крайне негативно и полагает, чтоСевероатлантический альянс может работать с этими странами в двухстороннемформате без принятия их в свои ряды.Тбилиси взял курс на вступление в Североатлантический альянсв 2003 году, когда к власти в стране пришли прозападные силы во главе сМихаилом Саакашвили. Намерение Грузии было поддержало НАТО в апреле 2008 годана саммите в Бухаресте. Препятствием на пути в Альянс для Грузии являютсянеурегулированные территориальные проблемы и споры с двумя непризнаннымиреспубликами – Абхазией и Южной Осетией.Что касается Украины, то курс на вступление в Альянс Киеввзял еще во времена президентства прозападного Виктора Ющенко. Послегосударственного переворота в феврале 2014 года новые власти Незалежнойпопытались форсировать процесс, однако на Западе заявили, что пока к вступлениюв ряды НАТО Украина не готова.