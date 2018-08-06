Президент Белоруссии Александр Лукашенко еще 23 июля получил от главы российского государства Владимира Путина предложение о встрече, однако явно не спешит встречаться со своими коллегой, пишет Naviny.by. По мнению издания, проблема может быть в том, что Москва поставила перед Минском ряд серьезных вопросов, ответ на которые Лукашенко стремится оттянуть на как можно более долгий срок.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко еще 23 июля получилот главы российского государства Владимира Путина предложение о встрече, однако явно не спешит встречаться со своими коллегой, пишетNaviny.by. По мнению издания, проблема может быть в том, что Москва поставилаперед Минском ряд серьезных вопросов, ответ на которые Лукашенко стремитсяоттянуть на как можно более долгий срок.Издание отмечает, что в былые времена Лукашенко постоянно"подкарауливал" Путина и стремился с ним встретиться. Однако сейчасбелорусский лидер с головой погрузился в сельскохозяйственную рутину, что можетпоказаться подозрительным.Говоря о возможных причинах оттягивания встречи,Naviny.by напоминают о точке зрения российского политолога Андрея Суздальцева.Эксперт ранее заявил, что Лукашенко старается избегает встречи с Путиным из-заряда неудобных вопросов, которые Москва последнее время все чаще поднимаетперед Минском.Это и формат Союзного государства России и Белоруссии, идругие интеграционные проекты, которые в их нынешнем виде выгодны Минску,однако не устраивают Москву. Путин хочет обсудить эти темы с Лукашенко, однакотот уклоняется от встречи, поскольку, уверен аналитик, белорусскому лидерупросто нечего ответить своему российскому коллеге.Издание также приводит точку зрения главы аналитическогопроекта Belarus Security Blog Андрея Поротникова. Он утверждает, чтоМосква за последнее время резко активизировалась в отношении Минска, стремясьукрепить интеграционные проекты двух стран и не допустить ухода Белоруссии подкрыло Запада.По мнению эксперта, в пользу России играют несколько факторов.Во-первых, на самом Западе Лукашенко пока принимать не хотят. В частности,из-за несговорчивости последнего по вопросам прав человека и смертной казни. Во-вторых,экономическая ситуация в Белоруссии непростая, реформы в этой сфере давноназрели, при этом экспорт республики на 40% завязан на Россию.Кроме того, Поротников указывает на "крайненизкий" уровень рейтинга Лукашенко. По словам эксперта, в Белоруссиигораздо популярнее Владимир Путин.Напомним, на днях в СМИ распространились слухи об инсульте убелорусского лидера. Их подогревало долгое отсутствие президента на публике. Вего пресс-службе подобные домыслы опровергли, а позже перед камерами появился исам Лукашенко: он провел встречу с главой Минского облисполкома АнатолиемИсаченко.