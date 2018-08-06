Трио сестер Хачатурян распалось: сестер поместили в разные
камеры СИЗО. Наблюдатели беспокоятся, что девушкам очень страшно
находиться в одиночестве.
Трио сестер Хачатурян распалось: сестер поместили в разные
камеры СИЗО. Наблюдатели беспокоятся, что девушкам "очень страшно
находиться в одиночестве".
Младшую и старшую сестру поместили в одиночки следственного
изолятора №6. У средней сестры – 2
сокамерницы. В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) отмечают, что условия
девушкам обеспечили, но личных вещей пока у задержанных нет.
Девушки шокированы как самой ситуацией, так и тем, что их
разделили. "Они волнуются за себя,
за мать, за своих близких, которых может коснуться данное расследование. Надо
понимать, что они с детства всегда были вместе и сейчас им очень страшно
находиться в таких условиях в одиночестве", – приводит слова секретаря
ОНК Москвы Ивана Мельникова.
Ранее Останкинский суд Москвы арестовал сестер Хачатурян до
28 сентября. Назначен ряд экспертиз. Будут изучены орудия убийства – нож и
молоток. Кроме того, обнаруженное в
салоне автомобиля жертвы огнестрельное оружие и патроны отправят на баллистическую
экспертизу, передает телеканал "360".
Вечером 27 июля на лестничной клетке жилого дома на
Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего мужчины. В убийстве
признались трое дочерей Михаила Хачатуряна – они утверждали, что мужчина в
состоянии наркотического опьянения первый напал на них с ножом, им пришлось
защищаться. Младшая сестра, учащаяся 11-го класса, нанесла отцу не менее 35
ударов ножом, пока две другие девушки били жертву молотком по голове и брызгали
ему в лицо из перцового баллончика. Сестры утверждают, что отец их регулярно
избивал и издевался над ними.
Как заявляют в ОНК, ситуацию взяли под контроль.
Правозащитники просят руководство СИЗО, чтобы с сестрами работал психолог и
девушкам оказывали всю необходимую помощь. Наблюдатели беспокоятся: они
говорят, что сестрам сейчас очень тяжело и они "находятся в подавленном
состоянии", пишет