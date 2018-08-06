Трио сестер Хачатурян распалось: сестер поместили в разные камеры СИЗО. Наблюдатели беспокоятся, что девушкам очень страшно находиться в одиночестве.

Трио сестер Хачатурян распалось: сестер поместили в разныекамеры СИЗО. Наблюдатели беспокоятся, что девушкам "очень страшнонаходиться в одиночестве".Младшую и старшую сестру поместили в одиночки следственногоизолятора №6. У средней сестры – 2сокамерницы. В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) отмечают, что условиядевушкам обеспечили, но личных вещей пока у задержанных нет.Девушки шокированы как самой ситуацией, так и тем, что ихразделили. "Они волнуются за себя,за мать, за своих близких, которых может коснуться данное расследование. Надопонимать, что они с детства всегда были вместе и сейчас им очень страшнонаходиться в таких условиях в одиночестве", – приводит слова секретаряОНК Москвы Ивана Мельникова.Ранее Останкинский суд Москвы арестовал сестер Хачатурян до28 сентября. Назначен ряд экспертиз. Будут изучены орудия убийства – нож имолоток. Кроме того, обнаруженное всалоне автомобиля жертвы огнестрельное оружие и патроны отправят на баллистическуюэкспертизу, передает телеканал "360".Вечером 27 июля на лестничной клетке жилого дома наАлтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего мужчины. В убийствепризнались трое дочерей Михаила Хачатуряна – они утверждали, что мужчина всостоянии наркотического опьянения первый напал на них с ножом, им пришлосьзащищаться. Младшая сестра, учащаяся 11-го класса, нанесла отцу не менее 35ударов ножом, пока две другие девушки били жертву молотком по голове и брызгалиему в лицо из перцового баллончика. Сестры утверждают, что отец их регулярноизбивал и издевался над ними.Как заявляют в ОНК, ситуацию взяли под контроль.Правозащитники просят руководство СИЗО, чтобы с сестрами работал психолог идевушкам оказывали всю необходимую помощь. Наблюдатели беспокоятся: ониговорят, что сестрам сейчас очень тяжело и они "находятся в подавленномсостоянии", пишет