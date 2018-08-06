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<a href="http://33live.ru/novosti/06-08-2018-shevchenko-vybyl-iz-borby-za-kreslo-gubernatora.html" target="_blank">Шевченко выбыл из борьбы за кресло губернатора</a> - Шевченко действительно не прошёл. Это сегодня официально подтвердил облизбирком. Своего кандидата в губернаторы потеряли коммунисты. В результате анализа собранных подписей избирком принял решение отказать в регистрации столичному журналисту.