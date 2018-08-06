"Оперативники под видом потенциальных покупателей приобрели у подозреваемых предлагаемые ими документы", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк...

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из города Москвы и ФСБ России при силовой поддержке Росгвардии задержаны участники группы, подозреваемые в организации незаконной миграции иностранных граждан на территории Российской Федерации», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Установлено, что злоумышленники за денежное вознаграждение изготавливали иностранцам миграционные карты на основании подложных документов. Оперативники, под видом потенциальных покупателей, приобрели у подозреваемых предлагаемые ими документы. По результатам экспертизы, произведенной ЭКЦ ПС ФСБ России, все документы признаны фальшивыми.«В результате оперативно-розыскных мероприятий в городе Москве по различным адресам задержаны пять уроженцев одной из стран ближнего зарубежья в возрасте от 24 до 51 года.Следователями СУ УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», - отметила Ирина Волк.В ходе обысков по адресам проживания фигурантов и в арендуемом ими офисе, расположенном в одном их хостелов столицы, изъято 6 паспортов иностранных граждан, 19 пустых бланков миграционных карт, более 40 печатей различных фирм, дата-штампов КПП ПУ ФСБ России и Республики Казахстан, различных печатей подразделений ФМС России и ГУВМ МВД России о получении документов, постановке на миграционный учет, о продлении миграционного учета, а также компьютерное и множительное оборудование.«В отношении двух задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, трое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.Проводятся мероприятия по установлению других участников организованной группы и выявлению дополнительных эпизодов их противоправной деятельности», - добавила Ирина Волк.