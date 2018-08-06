Дорожные полицейские призвали владельцев двухколесных транспортных средств соблюдать Правила дорожного движения и вручили собеседникам фликеры, которые сделают велолюбителей заметными в темное время суток...

В минувшие выходные в Москве состоялось яркое событие лета - ночной велопарад. Более 30 тысяч участников собрались в центральной части столицы, чтобы преодолеть на велосипеде расстояние в 20 километров.В рамках мероприятия, сотрудники столичной Госавтоинспекции напомнили велосипедистам о важности соблюдения правил безопасности.Инспекторы Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве обеспечивали безопасность участников пробега, а также беседовали на тему применения световозвращающих элементов.Автоинспекторы рассказали о необходимости быть заметными для других участников дорожного движения в темное время суток. Полицейские пояснили, какую важную роль играют светоотражатели, а также рассказали о правилах их размещения на одежде.Также инспекторы ДПС обратили внимание участников заезда на правила пересечения проезжей части при передвижении на велосипеде и необходимости спешиться при переходе дороги.Дорожные полицейские призвали владельцев двухколесных транспортных средств соблюдать Правила дорожного движения и вручили собеседникам фликеры, которые сделают велолюбителей заметными в темное время суток, а путешествие более безопасным. Космическая тематика ночного парада погрузила гостей и участников в особую атмосферу праздника, а мерцающие световозвращатели гармонично дополнили оригинальные костюмы велосипедистов.Участники велопарада поблагодарили сотрудников Госавтоинспекции за полезную и познавательную беседу и пообещали соблюдать Правила дорожного движения и, конечно, обеспечивать безопасность детей на дороге.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81