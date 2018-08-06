Установлено, что злоумышленники увидели, где женщина хранит деньги и, воспользовавшись моментом, когда она отвлеклась, похитили их...

Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве и ОМВД России по Гагаринскому району задержаны двое приезжих, подозреваемых в краже денежных средств.В дежурную часть обратилась 63-летняя москвичка с заявлением о краже. Потерпевшая рассказала, что к ней в квартиру на Ленинском проспекте пришли двое неизвестных мужчин, которые представились сотрудниками фирмы по установке счётчиков воды и предложили заменить оборудование. Женщина согласилась, но после их ухода обнаружила, что из квартиры пропали 3 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых на территории Московской области. Ими оказались приезжие в возрасте 26 и 30 лет. Установлено, что злоумышленники увидели, где женщина хранит деньги и, воспользовавшись моментом, когда она отвлеклась, похитили их, после чего скрылись с места происшествия.Следственным отделением ОМВД России по Гагаринскому возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56