Злоумышленник увидел рюкзак без присмотра и украл из него кошелек. Деньги он потратил по собственному усмотрению, а кошелёк выбросил...

«Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Хамовники задержали 39-летнего мужчину по подозрению в краже», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В дежурную часть отдела полиции поступило заявление от 26-летней москвички о факте кражи кошелька с денежными средствами.Полицейские установили, что заявительница находилась в одной из организации в Большом Афанасьевском переулке. Она оставила без присмотра свой рюкзак, и неизвестный тайно похитил из него кошелёк с деньгами, после чего скрылся. Материальный ущерб составил более 80 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний мужчина, проживающий в Подмосковье. Злоумышленник увидел рюкзак без присмотра и украл из него кошелек. Деньги он потратил по собственному усмотрению, а кошелёк выбросил.Следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61