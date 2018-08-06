У приезжей из ближнего зарубежья обнаружен и изъят героин, массой около 300 граммов...

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве задержали приезжую по подозрению в покушении на сбыт героина.В результате оперативно-розыскных мероприятий на Братеевской улице сотрудниками полиции задержана 35-летняя приезжая из ближнего зарубежья. У задержанной обнаружено вещество светлого цвета. Исследованием, проведенным в ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве, установлено, что изъятое является наркотическим средством – героином, массой около 300 граммов.Следствием ОМВД России по району Братеево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УНК ГУ МВД России по г. Москве