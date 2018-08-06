Слова благодарности – в адрес старших участковых уполномоченных полиции Романа Титова и Антона Головкина.

В адрес начальника УМВД России по Владимирской области генерал-майора полиции Василия Кукушкина поступило письмо от жительницы областного центра с выражением благодарности в адрес старших участковых уполномоченных полиции Отдела полиции № 3 по Фрунзенскому району города Владимира:«Хочу выразить искреннюю благодарность старшим участковым уполномоченным полиции майору полиции Роману Вячеславовичу Титову и старшему лейтенанту полиции Антону Дмитриевичу Головкину. В сложной для меня ситуации они проявили не только профессионализм и помогли разобраться с проблемой, но и деликатность, чуткость. Очень приятно осознавать, что в органах внутренних дел нащего города работают такие люди. Огромное Вам спасибо!».