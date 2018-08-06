Стороны вооруженного противостояния в Южном Судане, которое продолжалось с 2013 года, в воскресенье подписали в Хартуме окончательный мирный договор. Согласно заключенному соглашению, отправленный в отставку вице-президент страны, лидер повстанцев Риек Машар, вновь займет свой пост.

Стороны вооруженного противостояния в Южном Судане, которое продолжалось с 2013 года, в воскресенье подписали в Хартуме окончательный мирный договор, передает РИА Новости со ссылкой на местное информационное агентство SUNA.Согласно заключенному соглашению, отправленный в отставку вице-президент страны, лидер повстанцев Риек Машар, вновь займет свой пост. Президентом Южного Судана остается Салва Киир.На церемонии подписания договора присутствовали главы Судана, Уганды, Джибути, Сомали и Кении.В июне президент Салва Киир (представитель народности динка) и лидер повстанческого движения в стране Риек Машар (представитель племени нуэр) подписали в Хартуме соглашение о прекращении огня.Южный Судан отделился от Судана в 2011 году.