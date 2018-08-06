Сын председателя совета директоров оружейной компании Кольчуга Михаила Хубутии обнаружен с огнестрельным ранением в голову. 26-летнего Николоза Хубутию нашла домработница, которая пришла в его квартиру в доме на Малой Бронной в Москве. Правоохранительные органы проводят проверку.

Сын председателя совета директоров оружейной компании "Кольчуга" Михаила Хубутии обнаружен с огнестрельным ранением в голову. Как передает ТАСС, 26-летнего Николоза Хубутию нашла домработница, которая пришла в его квартиру в доме на Малой Бронной в Москве.По факту смерти мужчины Главное следственное управление СК РФ по Москве проводит проверку, сообщила представитель ГСУ Юлия Иванова. При этом она не назвала имени погибшего и не рассказала об обстоятельствах трагедии.По сведениям неназванного источника в правоохранительных органах, на момент прихода домработницы квартира была заперта изнутри. Имеются сведения о том, что Хубутия-младший жаловался знакомым, что "сильно устал".Михаил Хубутия был одним из учредителей общероссийской организации "Союз грузин в России", некоторое время занимал пост министра торговли Московской области. Он возглавляет совет директоров компаний "Кольчуга" (владеет магазинами по продаже В оружия) и "Торговый дом "Шатер" (управляет выставочным комплексом "Гостиный двор"). В декабре 2014 года в Тбилиси Михаил Хубутия пострадал от рук хулиганов.