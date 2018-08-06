Крупная победа Торпедо. Владимирские торпедовцы продолжили беспроигрышную серию в чемпионате страны. Очередную победу чёрно-белые одержали на выезде в Орехово-Зуево. Там наша команда встретилась с местным футбольным клубом «Знамя Труда». Открыли счёт подопечные Дмитрия Вязьмикина в дебюте матча. На 12 минуте отличился Дмитрий СапЕльников. Во втором тайме торпедовцы забили дважды.

Крупная победа "Торпедо". Владимирские торпедовцы продолжили беспроигрышную серию в чемпионате страны. Очередную победу чёрно-белые одержали на выезде в Орехово-Зуево. Там наша команда встретилась с местным футбольным клубом Знамя Труда. Открыли счёт подопечные Дмитрия Вязьмикина в дебюте матча. На 12 минуте отличился Дмитрий СапЕльников. Во втором тайме торпедовцы забили дважды. Сначала выход один на один реализовал Дмитрий Забродин. А за пять минут до конца игры забитым мячом отметился Артём Лобзин. К слову этот гол стал зеркальным отражением первого мяча, который забили владимирцы.Таким образом, все три проведённых матча в чемпионате страны Торпедо выиграло. Единственное поражение, которое пока потерпели чёрно-белые, было в Кубке от одноклубников из Москвы. После трёх туров владимирцы разделяют первую строчку в турнирной таблице с ивановским Текстильщиком. У обоих клубов по 9 баллов.Дмитрий Вязьмикин, главный тренер ФК Торпедо (г. Владимир): "Огромное спасибо команде, что они сегодня выполнили ту установку, которая была на игру. Те вещи, которые мы наигрывали при подготовке к этой игре, ребята всё выполнили и им огромное спасибо".