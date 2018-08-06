Погибли на воде. По информации МЧС, в минувшие выходные на водоёмах области случились две трагедии. В субботу в 11 утра спасателей вызвали на речку Шерна, что в Киржачском районе. Служители местной церкви обнаружили на берегу вещи жительницы Подмосковья, до этого она приходила на службу в храм.

Погибли на воде. По информации МЧС, в минувшие выходные на водоёмах области случились две трагедии. В субботу в 11 утра спасателей вызвали на речку Шерна, что в Киржачском районе. Служители местной церкви обнаружили на берегу вещи жительницы Подмосковья, до этого она приходила на службу в храм. Тело 55-летней женщины водолазы обнаружили днём. Расследованием этого дела занимаются правоохранительные органы. Вторая трагедия произошла в воскресенье вечером на реке Чёрная в Судогодском районе. На берегу водоёма отдыхала семья, уже перед отъездом папа с дочкой решили искупаться ещё раз. Вероятно, в воде с мужчиной что-то произошло и он не смог вернуться на берег. Делом также занимаются правоохранители.