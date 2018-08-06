В Хамовническом суде прошло заседание по делу о разводе и разделе общего имущества Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Выяснилось, что жена потребовала от юмориста все авторские права на совместное творчество.

В Хамовническом суде прошло заседание по делу о разводе и разделе общего имущества Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Выяснилось, что жена потребовала от юмориста все авторские права на совместное творчество.Как передают СМИ, сами Евгений Петросян и Елена Степаненко не явились за заседание. Их интересы представляли адвокаты Сергей Жорин и Ольга Забралова, соответственно. Как передает РЕН ТВ,защитник Петросяна попросил передать дело о разделе имущества другому судье. А представители Степаненко попросили суд сделать процесс закрытым.Тем не менее, репортеры все же успели выяснить кое-какие скандальные подробности. Так, телеграм-канал Mash компетентно сообщает, что Елена Степаненко потребовала все авторские права на совместное творчество. Стороны пытались договорится о правах полгода, но, видимо, не получилось.Напомним, елена Степаненко подала на развод и требует 80% от совместно нажитого имущества, которое, по некоторым данным, оценивается в полтора миллиарда рублей. Ранее Сергей Жорин перечислил, что именно планирует получить Степаненко от мужа за развод."Хочет весь антиквариат, все культурные ценности, все картины и большинство квартир, и чуть-чуть оставить Петросяну", – сообщил правозащитник. В свою очередь, сам Евгений Ваганович предложил супруге поделить имущество поровну, однако та категорически отказалась.Говорят, поводом для раздора в дружной семье юмористов стала личная помощница Евгения Петросяна 29-летняя Татьяна Брухунова. По слухам, женщина вначале была фанаткой юмориста, потом стала вести сайт Елены Степаненко и наконец "дослужилась" до ассистентки артиста.По другим данным, брак Евгения Петросяна и Елены Степаненко уже давно дал трещину. Говорят, супруги живут раздельно уже 15 лет, однако лишь сейчас решили оформить развод.