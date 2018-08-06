Бедная Ани Лорак! Пока она пашет, как проклятая, погашая многочисленные долги, пока содержит семью, ее муж-турок волочится за чужими юбками. И, как выяснятся, рога жена он наставил ой как давно!

Бедная Ани Лорак! Пока она пашет, как проклятая, погашая многочисленные долги, пока содержит семью, ее муж-турок волочится за чужими юбками. И, как выяснятся, рога жена он наставил ой как давно!В Киеве Ани Лорак и ее мужа-турка Мурата Налчаджиоглу знают многие. Поэтому сегодня, когда у пары случилась размолвка, с удовольствием делятся рассказами о ней."Ани Лорак со своим турецким мужем давно живут в фиктивном браке, – уверяет киевлянка Амелия Поганич. – Он ей изменял, скотина, всегда. Еще беременной ее опозорил и женщинам на буквы "б" нервы потрепал. Снимал квартиру в Киеве и тягал туда шмар, пока она Сонечку носила в животе. Все это знают у нас на Украине. Раньше он хоть стеснялся. А теперь совсем ох... и изменяет уже открыто"."Всю жизнь Мурат вел себя по отношению к жене скверно, – уверена и Светлана Коба. – Он еще сто лет назад имел любовниц. Двух девушек я лично знала. У одной роман с ним был 7 лет назад, у другой – 4 года назад. Одна из них была дизайнером, помогала им с ремонтом квартиры. Так вот, дизайн был и в постели". "Не обходил этот турецкий менеджер ни одну юбку. Он – обычный служащий отеля, из грязи в князи. Она сделала его крутым, а он все эти годы ее вот вот так "благодарит", – цитирует девушкуНапомним, красивая история отношений Ани и Мурата началась в 2005 году. Певица отдыхала в Турции и в отеле познакомилась с симпатичным менеджером. Это была любовь с первого взгляда. А утром, когда Лорак надо было улетать, будущий муж ей признался:"Я не знаю, увижу ли я тебя когда-нибудь еще раз, но я буду ждать тебя всю жизнь!" После свадьбы Лорак купила избраннику четыре ресторана в Киеве. Один из них, как говорят, Мурат использовал для встреч с любовницами.