Бедная Ани Лорак! Пока она пашет, как проклятая, погашая многочисленные долги, и содержит семью, ее муж-турок волочится за чужими юбками. И, как выясняется, рога жене он наставил давно.

Бедная Ани Лорак! Пока она пашет, как проклятая, погашая многочисленные долги, и содержит семью, ее муж-турок волочится за чужими юбками. И, как выясняется, рога жене он наставил давно.В Киеве Ани Лорак и ее супруга Мурата Налчаджиоглу знают многие. А теперь, когда у пары случилась размолвка, с удовольствием делятся рассказами."Ани Лорак со своим турецким мужем давно живут в фиктивном браке, – уверяет киевлянка Амелия Поганич из окружения звездной пары. – Он ей изменял, скотина, всегда! Еще беременной ее опозорил и женщинам на букву "б" нервы потрепал. Снимал квартиру в Киеве и тягал туда шм**, пока она Сонечку носила в животе. Все это знают у нас, на Украине. Раньше он хоть стеснялся, а теперь совсем ох*** и изменяет открыто!""Всю жизнь Мурат вел себя по отношению к жене скверно, – отмечает и Светлана Коба. – Он еще сто лет назад имел любовниц. Двух девушек я лично знала. У одной роман с ним был семь лет назад, у другой – четыре года назад. Одна из них была дизайнером, помогала им с ремонтом квартиры. Так вот, дизайн был и в постели...""Не обходил этот турецкий менеджер ни одну юбку. Он обычный служащий отеля, из грязи в князи. Она сделала его крутым, а он все эти годы ее вот так благодарит", – цитирует девушкуНапомним, что красивая история отношений Ани и Мурата началась в 2005 году. Певица отдыхала в Турции и в отеле познакомилась с симпатичным менеджером. Это была любовь с первого взгляда. Утром, когда Лорак надо было улетать, будущий муж ей признался: "Не знаю, увижу ли я тебя когда-нибудь, но буду ждать всю жизнь!"После свадьбы Лорак купила избраннику четыре ресторана в Киеве. Говорят, один из них Мурат использовал для встреч с любовницами.