ОМВД России по району Косино-Ухтомский устанавливает местонахождение пропавшего без вести Челюбеева Геннадия Игоревича...

ОМВД России по району Косино-Ухтомский устанавливает местонахождение пропавшего без вести Челюбеева Геннадия Игоревича, 10.04.1968 года рождения, который 27 июля 2018 года перестал выходить на связь и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 50 лет, рост 183-185 см, худощавого телосложения, волосы короткие, светло-русые, глаза серыеОсобые приметы: татуировка на правом предплечье.УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам 8 (495) 965-15-01, 8 (495) 965-14-01, 8 (495) 965-22-48, в службу «102» (с мобильных телефонов – 112) или по телефону в ОМВД России по району Косино-Ухтомский 8(495)700-51-61, 8(495)700-51-71.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73