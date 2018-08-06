Розыском преступника занимается полиция

Розыском преступника занимается полицияВ Иванове аферист-электрик украл у пенсионерки 190 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.В полицию обратилась 89-летняя жительница дома с уилцы Благова. Она рассказала, что к ней в квартиру пришел незнакомец, представился электриком и предложил проверить работу розеток. Бабушка пустила «мастера» в дом, а когда он ушел, решила проверить сервант. Тут и вскрылась пропажа крупной суммы денег.«Преступники представляются работниками коммунальных служб и служб соцобеспечения. В случае, когда неожиданно пришли сотрудники какой-либо организации, не пускайте их сразу в квартиру, спросите удостоверение, позвоните в их службу и уточните, работают ли там эти люди, и выходили ли они по вашему адресу», - рекомендуют в полиции.