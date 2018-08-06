Сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве, а также специалистами одной из IT-компаний при силовой поддержке Росгвардии пресечена деятельность преступной группы...

«Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве, а также специалистами одной из IT-компаний при силовой поддержке Росгвардии пресечена деятельность преступной группы, участники которой занимались организацией незаконного игорного бизнеса.Свою противоправную деятельность фигуранты замаскировали под пункты приема ставок букмекерской конторы. По предварительным данным за период функционирования игрового процесса извлечен доход на сумму не менее 100 миллионов рублей. Роли в организованной группе были четко распределены. Каждый из участников выполнял свои функции», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.«В результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны 17 подозреваемых. При проведении 20 обысков в офисных и жилых помещениях, расположенных на территории Москвы, а также Московской, Ярославской, Орловской областей, обнаружены и изъяты вещественные доказательства, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.В отношении генерального директора и одного из подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении других 15 соучастников - подписка о невыезде и надлежащем поведении. Учредитель организации объявлен в федеральный розыск», - добавила Ирина Волк.В настоящее время юридическое лицо, под видом которого осуществлялась незаконная игорная деятельность, лишено лицензии на осуществление букмекерской деятельности.Скачать оперативное видео