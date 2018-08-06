"Стажер по должности оперуполномоченного ОНК УВД по ТиНАО г. Москве Александр Романов спас ребенка, упавшего в водоем", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк...

«Стажер по должности оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ТиНАО г. Москве Александр Романов спас ребенка, упавшего в водоем», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Во время несения службы на территории одного из открытых досуговых центров, расположенных в Новой Москве, Александр Романов услышал крики о помощи.«Оказалось, что 55-летний мужчина с 3-летней внучкой на руках, гуляя вдоль водоема, по неосторожности оступился, и они упали в воду. Быстро оценив ситуацию, будущий полицейский бросился на помощь», - добавила Ирина Волк.Молодой человек прыгнул в водоем и вынес девочку на руках целой и невредимой. Мужчина смог выбраться из воды самостоятельно. Прибывшие на место происшествия врачи, осмотрев дедушку и внучку, констатировали, что их жизни и здоровью ничего не угрожает.«Семья девочки и работники досугового центра выражают огромную благодарность сотруднику УВД по ТиНАО. Благодаря оперативным и грамотным действиям Александра Романова удалось избежать трагических последствий», - отметила Ирина Волк.