Продавец-кассир магазина на улице Мневники, находясь на рабочем месте, продала спиртной напиток 15-летнему подростку...

Сотрудники Отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Хорошево-Мневники выявили факты продажи алкогольной продукции подросткам.Как стало известно, продавец-кассир магазина на улице Мневники, находясь на рабочем месте, продала спиртной напиток 15-летнему подростку.Сотрудники полиции установили, что в 2017 году продавец уже привлекалась к административной ответственности по ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».Дознанием ОМВД России по району Хорошево-Мневники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-группа УВД по СЗАО(499) 192-59-56