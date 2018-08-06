В Министерстве экономического развития предложили учесть в тарифах ЖКХ увеличение НДС на 2%. Ведомство предупредило, что в ином случае ресурсоснабжающие организации уйдут в большой минус.

В Министерстве экономического развития предложили учесть в тарифах ЖКХ увеличение НДС на 2%. Ведомство предупредило, что в ином случае ресурсоснабжающие организации уйдут в большой минус.Повышение налога на добавочную стоимость до 20% может негативно сказаться на положении ресурсоснабжающих организаций. Из-за этого экономическое ведомство предлагает учесть размер повышения налога в коммунальных тарифах, пишет "Известия".В министерстве указали, что изменения существенно повышают риск возникновения выпадающих доходов у ресурсоснабжающих организаций. "Это приведет к ухудшению их финансового состояния", – отметили эксперты.Стоит отметить, что это предложение поступило в Минстрой от ассоциации "ЖКХ и городская среда", передает сайт "". Специалисты подсчитали, что из-за роста НДС в следующем году потери работающих в сфере ЖКХ компаний приблизятся к ста миллиардам рублей, сообщает .Напомним, что изменения в налоговом законодательстве вступят в силу с 1 января 2019 года. Одновременно с этим могут повыситься тарифы. В данный момент вопрос находится на стадии обсуждения.В пресс-службе Минэкономразвития объяснили, что несмотря на увеличение суммы платежки за ЖКХ, сами услуги не станут дороже, пишет . Увеличится лишь величина налога, включенного в платеж.