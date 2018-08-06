Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев считает оправданным решение о назначении актера Стивена Сигала на пост спецпредставителя МИД России по российско-американским гуманитарным связям.

Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев считает оправданным решение о назначении актера Стивена Сигала на пост спецпредставителя МИД России по российско-американским гуманитарным связям.По его мнению, это нестандартный ход. Однако, продолжил Косачев, нестандартна и сама ситуация, когда одна из сторон, в данном случае США, целенаправленно делает все, чтобы испортить двусторонние отношения."Думаю, что в данном случае Россия демонстрирует свое стремление сделать все от нее зависящее, чтобы негативные изменения в отношениях не обрели необратимого характера", — приводит слова сенатора ТАСС.Кроме того, отметил Косачев, Москва демонстрирует понимание того, что в условиях "неадекватных действий" большинства американских политиков апеллировать предстоит к общественному мнению, к людям, которые не заинтересованы в деградации сотрудничества и которые от этого могут пострадать. При этом Косачев указал, что РФ намерена делать это "цивилизованными и прозрачными средствами". В этой связи выбор фигуры известного актера и гуманиста вполне оправдан, сказал сенатор."И чем больше будет таких, как он, послов доброй воли, тем лучше и для России, и для США", — подчеркнул Косачев.О назначении Стивена Сигала специальным представителем МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей стало известно в субботу, 4 августа. Сам актер назвал свое назначение великой честью и отметил, что искренне благодарен. Бывший посол США в РФ Майкл Макфол, комментируя эту новость, написал в своем Twitter: "Это будет интересно".