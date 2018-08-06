Поступившие автомашины укомплектованы всем необходимым для эффективного несения службы специальным оборудованием...

В Управлении внутренних дел по Западному административному округу Главного управления МВД России по городу Москве состоялась торжественная передача сотрудникам полиции ключей от новых служебных автомобилей. Введенные в эксплуатацию автомобили приобретены за счет бюджета Правительства города Москвы.Из Центра Транспортного обеспечения ГУ МВД России по г. Москве в распоряжение УВД по ЗАО поступило 27 единиц автотранспорта, из которых 23 автомобиля «Лада Ларгус» - в районные ОВМД, а четыре машины «Тойота Камри» - для дополнительного оснащения ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО.Поступившие автомашины укомплектованы всем необходимым для эффективного несения службы специальным оборудованием.С приветственной речью выступил начальник УВД по ЗАО генерал-майор полиции Андрей Пучков, обративший внимание присутствующих на постоянное внимание Правительства Москвы на улучшение технического обеспечения органов внутренних дел столицы, на постоянную его заботу об улучшении материального довольствия личного состава.Андрей Пучков подчеркнул важность бережного отношения подчиненных ему сотрудников полиции к вверенной для несения службы технике.В торжественном мероприятии принимали участие представители общественного совета при УВД по ЗАО, а также Совета ветеранов УВД по ЗАО. Председатель ОС при УВД по ЗАО Владимир Береснев также выразил уверенность в результативности использования сотрудниками полиции новой техники, а член ОС Тимофей Чехоев - в повышении безопасности на улицах Западного административного округа и города.Много теплых слов услышали полицейские от Настоятеля Храма Великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе - Патриаршее подворье, Отца Серафима, который осветил новый автотранспорт.Вручал ключи от автомобилей Начальник Тыла УВД по ЗАО полковник внутренней службы Алексей Поддубный.Пресс-служба УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве.+7 (499) 233-91-39