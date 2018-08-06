Трое детей утонули в воскресенье в реке Западная Двина в Смоленской области. Трагедия произошла в городе Велиж. Водолазы подняли тела погибших детей из воды и передали сотрудникам полиции. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.

Трое детей утонули в воскресенье в реке Западная Двина в Смоленской области. Трагедия произошла в городе Велиж.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию регионального ГУ МЧС России, водолазы подняли тела погибших детей из воды и передали сотрудникам полиции. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.По информации пресс-службы пресс-служба СК РФ по Смоленской области, по факту гибели детей: девочки 2006 года рождения, мальчиков 2007 и 2008 годов рождения — возбуждено уголовное дело. Личности погибших установлены, все проживали в одной семье в городе Велиж. Предварительно установлено, что сестра и два брата в воскресенье днем самостоятельно ушли на речку купаться.