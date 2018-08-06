Главный тренер Ростова Валерий Карпин прокомментировал победу своей команды над московскими армейцами. По мнению специалиста, сыграй его футболисты вничью, он бы не расстроился. Также наставник ростовчан рассказал о задачах клуба на сезон.

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал победу своей команды над московскими армейцами. По мнению специалиста, сыграй его футболисты вничью, он бы не расстроился. Также наставник ростовчан рассказал о задачах клуба на сезон."ЦСКА всегда ЦСКА, даже при том, что там новая команда. Могли сыграть и вничью сегодня – и ни эйфории, ни расстройства не было бы. Все только начинается", — цитирует Карпина Чемпионат.com. Кроме того, главный тренер "Ростова" заявил, что задача команды – набрать как можно больше очков в каждой игре.После двух туров ростовчане вместе с "Зенитом" лидируют в чемпионате России, набрав шесть очков. ЦСКА располагается на 13-м месте с одним очком в копилке.