В Венесуэле глава издания El Nacional Мигель Отеро опубликовал на своей странице в Twitter видео, на котором запечатлен момент уничтожения беспилотника над проспектом Боливара в Каракасе.

В Венесуэле глава издания El Nacional Мигель Отеро опубликовал на своей странице в Twitter видео, на котором запечатлен момент уничтожения беспилотника над проспектом Боливара в Каракасе.На кадрах виден дрон-мультикоптер, через несколько мгновений взрывающийся в небе. В этот момент слышно, как президент Венесуэлы Николас Мадуро выступает с речью.Momento en el que explota el dron en la Av. bolivar de Caracas pic.twitter.com/fsmh4Iw2zx— Miguel H Otero (@miguelhotero) August 5, 2018Атака на президента Мадуро была совершена в Каракасе, когда венесуэльский лидер выступал на церемонии в честь 81 годовщины создания Боливарианской национальной гвардии, напоминает РИА Новости. Все беспилотники со взрывчаткой были уничтожены. В результате ЧП семеро гвардейцев получили ранения.Также сообщалось о задержании шести подозреваемых в попытке убийства президента страны. В СМИ появилась информация, что атаку на главу Венесуэлы готовили не менее шести месяцев. Представители МИД страны заявили, что при покушении на Николаса Мадуро могли погибнуть сотни людей.