Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после проигрыша Ростову в матче второго тура чемпионата России заявил, что не стоит в настоящий момент ожидать от команды большего. Также белорусский специалист посетовал на разный уровень готовности у футболистов.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после проигрыша "Ростову" в матче второго тура чемпионата России заявил, что не стоит в настоящий момент ожидать от команды большего. Также белорусский специалист посетовал на разный уровень готовности у футболистов."Исходя из наших возможностей на данный момент, сложно требовать от команды большего. Но движение вперед есть. Мы лучше действуем в позиционном нападении, чем ожидали. Но разный уровень готовности у игроков, у тех же Ахметова и Эрнандеса, поэтому баланса нет", — приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА.Также он отметил хорошую игру в обороне, за исключением момента с пропущенным голом. "Другое дело, что нужен баланс между обороной и атакой. Надо улучшить атакующие действия", — добавил Гончаренко.Напомним, что в матче второго тура между ЦСКА и "Ростовым" московские армейцы уступили со счетом 0:1.